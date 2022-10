Dali dětem sirup proti kašli, batolata zemřela. Gambie nehlídá léčiva

Když u dvouleté Gambijky Fatoumatty propukla horečka, její otec Wuri Bailo Keita s ní zamířil do nemocnice. Lékaři jí diagnostikovali malárii a předepsali sirup s paracetamolem. O pár dnů později batole zemřelo.

Podobně jako víc než 60 dalším gambijským dětem se Fatoumattě stal osudným nebezpečný sirup proti kašli, kvůli kterému jí i dalším obětem selhaly ledviny.

„Nedokázala nic jíst a z očí a nosu jí pomalu tekla krev,“ popsal utrpení své dcery 33letý Keita. „V jednu chvíli už jsem se modlil, aby si ji bůh vzal,“ cituje jeho slova server France 24.

Na selhání ledvin po užití jednoho ze sirupů proti kašli vyrobeného v Indii pravděpodobně zemřel i 20měsíční Musa. Stalo se tak v září. Jeho 30letá matka vypráví, že vše začalo, když její syn dostal chřipku.

„Když jsme mu dali sirup, chřipka přestala, ale nastal jiný problém… Můj syn nevylučoval moč,“ vysvětluje. Následoval návrat do nemocnice, vyšetření krve, další léčba, zavedení katétru, ale nic nepomohlo. Musa moč stále nevylučoval. Nepomohla ani operace. „Nezvládl to. Umřel,“ dodává smutně jeho matka.

Evropané na antibiotikách Omezit využití antibiotik není snadné. Nejde totiž zdaleka jen o jejich nevhodné užívání například při virových onemocněních, ale také o jejich zapojení v potravním řetězci. Evropa to přehání s antibiotiky. Infekce mohou brzy zabíjet víc než rakovina

Podobných příběhů v Gambii neustále přibývá už od začátku července. Tehdy lékaři začali registrovat zvýšený počet případů dětí s akutním onemocněním ledvin.

Spojitost mezi užitím sirupu proti kašli od indického výrobce Maiden Pharmaceuticals a selháním ledvin objevily úřady až poté, co byly vzorky léků odeslány do Senegalu a Ghany, uvádí britská BBC. Gambie totiž nemá vlastní laboratoř, kde by se daly léky kontrolovat.

Nebezpečné léky na sebe strhly i pozornost Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta vydala před jejich užitím varování. Laboratorní testy totiž ukázaly, že léky obsahovaly „nepřijatelné množství“ diethylenglykolu a ethylenglykolu, látek, které se používají jako rozpouštědlo nebo nemrznoucí směs. To může vést až k „akutnímu poškození ledvin a následné smrti“, uvedla WHO ve svém stanovisku.

Pro které léky výstraha WHO platí? Promethazine Oral Solution

Kofexmalin Baby Cough Syrup

Makoff Baby Cough Syrup

Magrip N Cold Syrup

Kritika míří na vládu

Gambijci z tragédie viní především prezidenta Adamu Barrowa a jeho vládu. Podle pozůstalých mohli neštěstí zabránit, kdyby léčiva víc regulovali a kontrovali.

Barrow v sobotním projevu k národu nicméně řekl, že zahájil vyšetřování a distributorovi zastavil dovozní licenci. Zavázal se také, že země zpřísní regulaci a zasadí se o vznik národní laboratoře pro kontrolu kvality léčiv a potravin. Začala také terénní kampaň, kdy úředníci obcházejí domácnosti a lidem nebezpečné sirupy odebírají.

Podle některých Gambijců však reakce vedení země přichází pozdě. „Prezident Barrow by měl vykopnout ministra zdravotnictví, ale místo toho ho vychvaluje… Chceme pro děti spravedlnost,“ kritizuje vládu otec zesnulé Fatoumatty.

„Je čas, aby vláda zakročila a produkty zakázala… Pokud to neudělají a další sirupy se dostanou do země, bude to strašné,“ říká matka zemřelého Musy.

Hněv i smutek se šíří také na sociálních sítích. Tam mimo jiné kolují i podrobnosti o osudu dalších mrtvých dětí, uvádí server Africa News.

Z Indie přes USA do Gambie

Gambijská policie v úterý na základě prvního vyšetřování uvedla, že se sirupy dostávaly do země přes farmaceutickou společnost se sídlem ve Spojených státech amerických Atlantic Pharmaceuticals Company Ltd. Ta nicméně odmítla incident komentovat, uvádí agentura Reuters.

Jaké léky chybí v Česku? Antibiotické oční kapky, čípky, které se používají při léčbě nádorových onemocnění, kožní protiplísňový krém, dětské léky proti horečce a bolesti. Soupis léků, které dočasně nebo dlouhodobě na trhu chybí, nyní čítá zhruba 60 položek. Na trhu chybí asi 60 léků. Sledujte weby velkých nemocnic, radí šéf lékárny

Společnost podle prvních závěrů dohromady objednala 50 tisíc lahví těchto sirupů. Zajistit se zatím podařilo většinu (kolem 41 400). Přes osm tisíc dalších balení nicméně zůstává v oběhu.

Indické úřady výrobu sirupů proti kašli ve státě Harijána, kde se nachází i sídlo společnosti Maiden Pharmaceuticals, zastavily, informovala Reuters ve středu. Podle tamního ministra zdravotnictví Anila Vije došlo v továrně k porušení dvanácti předpisů. Výrobce nicméně již předtím zdůraznil, že jeho výrobky dodržují mezinárodně uznávané standardy kontroly kvality.