Z ruské trestanecké kolonie zpět na palubovku. Grinerová si užila návrat

Dvojnásobná olympijská medailistka Grinerová udělala dojem při svém návratu, když hned na začátku utkání zaznamenala čtyři body a Phoenix skočil do vedení 7:0. „Byl to dobrý pocit,“ řekla Grinerová v krátkém rozhovoru po první čtvrtině. „Bylo to opravdu dobré. Bylo to, jako když jsem hrála naposledy.“