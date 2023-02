Záchrana pro Erdogana? Jeho spojenec chce kvůli zemětřesení odložit volby

Na jihovýchodě Turecka se záchranáři potýkají s mnoha problémy, mnohdy se do postižených míst nemohou dostat, chybí potřebná technika. Přeživší obyvatelé si stěžují, že v obchodech dochází zboží, není ani dost elektřiny a lidé mnohdy mohou jen nečinně čekat vedle sutin.

„Jestli je za tuto katastrofu někdo zodpovědný, je to prezident Erdogan,“ řekl britské stanici BBC vůdce hlavní turecké opoziční strany Kemal Kiliçdaroğlu. Právě on je jedním z politiků, kteří by v nadcházejících prezidentských volbách mohli ukončit 20leté panování Recepa Tayyipa Erdogana. Ten přitom vládní zaváhání v reakci na zemětřesení připustil, po třech dnech prý už ale úřady měly vše pod kontrolou.