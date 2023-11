Záplavy v Somálsku: 700 000 evakuovaných. Další milion a půl lidí potřebuje pomoc

Region pro svůj vzhled na mapě přezdívaný „roh Afriky“ sužují silné přívalové deště. Způsobené jsou mimo jiné meteorologickým jevem El Niño. Vydatné deště se očekávají přibližně do pátku.

„S očekávanými nadprůměrnými srážkami, které by měly trvat až do konce roku 2023, se tato již vážná humanitární situace ještě zhorší, když se předpokládá, že 4,3 milionu lidí, čtvrtina populace, bude do konce roku 2023 čelit hladovění na úrovni krize nebo horší,“ dodala humanitární organizace World vision pro Al Jazeeru.