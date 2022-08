Záporožská jaderná elektrárna se vymkla kontrole. Drábová uklidňuje

„Když si to dáte dohromady, máte celý katalog věcí, které by se nikdy neměly v žádném jaderném zařízení stát,“ kritizoval ruskou okupaci Grossi. „A to je i důvod, proč jsem od prvního dne trval na tom, abychom se tam mohli dostat a provést bezpečnostní kontrolu a opravy, jako jsme to už udělali v Černobylu,“ dodal.