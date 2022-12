Zastaralý, máme lepší. Putin hodnotil systém Patriot, který Kyjevu slíbily USA

Ruský lídr během svého dnešního vystoupení u příležitosti zasedání státní rady pro mládežnickou politiku také ujišťoval, že Rusko by chtělo, aby válka na Ukrajině skončila co nejdříve. „Budeme usilovat o to, aby to skončilo, a čím dřív, tím samozřejmě lépe,“ sdělil Putin a znovu obvinil Kyjev, že se brání mírovým rozhovorům. Rusko ale odmítlo výzvu Kyjeva, aby z ukrajinského území stáhlo vojáky a pokračuje na Ukrajině v útocích na civilní cíle a kritickou infrastrukturu.