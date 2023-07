Zatčením Putina bychom vyhlásili válku Rusku, míní jihoafrický prezident

Zatčení ruského prezidenta Vladimira Putina by se rovnalo vyhlášení války Rusku, napsal jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Vyplývá to z dnes zveřejněných dokumnetů, píše britský deník The Guardian .

Ramaphosa však ve svém prohlášení označil žádost DA za nezodpovědnou. Podle něj je v sázce národní bezpečnost. „Rusko dalo jasně najevo, že zatčení úřadujícího prezidenta by bylo vyhlášením války. Bylo by v rozporu s naší ústavou riskovat, že se zapojíme do války s Ruskem,“ míní jihoafrický prezident. Prohlášení podepsané již v červnu bylo v úterý zveřejněno poté, co soud rozhodl, že dokumenty mohou být ukázány veřejnosti.