Tanky, rakety, drony. Zelenskyj po Evropě získal další nálož zbraní

Co se týče dodání stíhaček, o které Ukrajinci rovněž žádali, to je podle jednoho z poradců prezidenta Emmanuela Macrona „trochu předčasná otázka“. Nejdříve je potřeba vycvičit piloty, což je dlouhý a složitý proces, jak připomněl pro FranceInfo .

Zelenskyj zavítal do Paříže od začátku ruské invaze již podruhé, s Macronem je ale telefonicky v pravidelném kontaktu. Oba muži spolu strávili celé tři hodiny, Macron během nich svému protějšku zdůraznil, že Ukrajina může počítat „s naší podporou, přátelstvím a bratrstvím“.

Z Paříže pokračoval ukrajinský prezident do Londýna, kde se ve venkovském sídle Chequers sešel s britským premiérem Rishim Sunakem. „Vítej zpět,“ napsal Sunak na twitter a zveřejnil fotografii vřelého objetí obou mužů s helikoptérou v pozadí.

Překvapivá návštěva Londýna a Paříže následovala po cestách do Itálie a Německa.

Cher Président Zelensky, ami de la France, bienvenue. Шановний Президенте Зеленський, друже Франції, ласкаво просимо. Dear President Zelensky, friend of France, welcome. pic.twitter.com/Y61q4DEmSW

Z Berlína odcestoval Zelenskyj ještě do Cách, kde mu byla udělena prestižní cena Karla Velikého.

Jeden z cílů Zelenského turné zůstává nicméně nenaplněn – ukrajinský prezident před cestou řekl, že by chtěl v evropských metropolích vytvořit „stíhačkovou koalici“ a opakoval to i před zahraničními státníky. Německo se ale dodat bojové letouny Ukrajině nechystá, pro Francii jde o předčasnou otázku, opět to vyloučila i Británie.