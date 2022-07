Zelenskyj obvinil Moskvu z deportací dvou milionů Ukrajinců do Ruska

Ruští vojáci deportovali z okupovaných území Ukrajiny do Ruska dva miliony Ukrajinců, včetně několika set tisíc dětí. Ve videoprojevu k účastníkům konference v Soulu to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jen si prostě představte to množství - dva miliony. Tolik našich lidí už vyvezli do Ruska. Několik set tisíc dětí,“ citoval prezidentova slova list Ukrajinska pravda.

„Přesné číslo nikdo neřekne. Všechny deportované připraví o možnost spojení, odeberou jim dokumenty, zastrašují je a snaží se je odvézt do vzdálených končin Ruska, aby jim co nejvíce ztížili návrat domů do vlasti,“ dodal.