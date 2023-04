Zemřel nejstarší odsouzený za zločiny holokaustu

Ve věku 102 let zemřel Josef Schütz. Loni v červnu byl shledán vinným z napomáhání při vraždách tisíců vězňů v koncentračním táboře Sachsenhausen mezi lety 1942 a 1945. Stal se tak nejstarším člověkem odsouzeným za zločiny spáchané během holokaustu, píše stanice BBC .

Schütz měl za své činy strávit pět let ve vězení. Až do své smrti ovšem zůstal na svobodě, neboť čekal na výsledek odvolacího soudu. Přestože jeho jméno a rodné údaje figurovaly v příslušných dokumentech, Schütz odmítal, že by kdy byl dozorcem v nacistickém koncentračním táboře. Tvrdil, že během války pracoval jako zemědělský dělník.