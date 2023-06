Zemřel bouřlivák Berlusconi: král politiky, médií a večírků bunga bunga

Zemřel Silvio Berlusconi, italský mediální magnát a politik, jeden z nejbohatších lidí v zemi. Uvedla to italská agentura ANSA s tím, že se mu osudným stal zápal plic v kombinaci s myelomonocytární leukémií, s níž se v posledních měsících potýkal.

Berlusconi zesnul v milánské nemocnici San Raffaele, kam nastoupil minulý pátek kvůli zhoršení svého stavu. Z téže nemocnice byl před pár týdny propuštěn po 45 dnech, které tu strávil po diagnóze, že trpí vzácným typem rakoviny krve. ANSA píše, že v pondělí ráno do nemocnice narychlo přijel jeho bratr Paolo i dcera Marina.

Od roku 1994 kromě toho, že byl třikrát italským premiérem, 19 let zasedal v parlamentu.

Až do své smrti stál v čele středopravicové strany Forza Italia (Vzhůru, Itálie - pozn. red.), pojmenované podle italského fotbalového pokřiku. Tu založil, když na počátku 90. let vstoupil do politiky. Strana Vzhůru, Itálie je od loňského října členem vládní koalice premiérky Meloniové.