Znásilňovali ji, pak před ní popravili dcerku. V Tigraji bují násilí na ženách

„Eritrejské jednotky dostaly v Tigraji zelenou od premiéra Abiyho Ahmeda. Prezident Eritrey Isaias Afwerki využil příležitosti se pomstít za dobu, kdy spolu Eritrea a právě Etiopie pod vládou tigrajské TPLF svedly na konci 90. let krátkou, ale velmi bolestivou válku. Eritrea se tehdy mimo jiné dostala do velké mezinárodní izolace. A Afwerki na to nezapomněl… V každém konfliktu jsou vojáci, kteří si zelenou vykládají po svém,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy afrikanista Jan Záhořík ze Západočeské univerzity v Plzni.