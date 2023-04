„Zpovídat se má, ale v Haagu.“ Britové v OSN „umlčeli“ Putinovu zmocněnkyni

Jen několik dní po tom, co se Rusko ujalo předsednictví v Radě bezpečnosti OSN (více zde), přišel první otevřený projev nesouhlasu. Británie v úterý zablokovala chystaný oficiální on-line přenos z neformálního setkání Rady, při kterém se má řešit otázka únosů ukrajinských dětí do Ruska, upozornil deník The New York Times.