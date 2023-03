Od soboty se Ruská federace ujme měsíčního předsednictví v Radě bezpečnosti OSN. Do vedení se dostává v souladu s pravidly: vedení rotuje mezi všemi patnácti členy. Nezměnila na tom nic ani válka na Ukrajině, píše britský deník The Guardian .

Za těchto okolností se může dosazení Ruska do čela organizace, která má „udržovat mezinárodní mír a bezpečnost“, jevit jako krutý aprílový žert, poznamenává deník The Guardian.

„Je důležité chránit zbytek práce Rady na jiných dokumentech,“ řekl britskému listu jeden z evropských diplomatů. „Nechceme narušit práci, kterou Rada dělá jinde, protože pak by měla ruská invaze ještě širší dopad na otázky míru a bezpečnosti na celém světě.“

S tím souhlasí i významný pracovník Rady pro zahraniční vztahy, což je americká nezisková organizace, Thomas Graham. Ten pro server Euronews řekl, že by se význam této pozice neměl přeceňovat.

Pravidlo, kterým se ruské tajné služby řídily i na Ukrajině: K úspěšné kontrole okupovaného území stačí, když kolaboruje pouhých osm procent obyvatel. Píše se to ve zprávě expertů britského institutu RUSI.

Předsednictví v Radě dává zemi pravomoc svolat vlastní zasedání a Rusko plánuje tři. Dne 10. dubna uspořádá brífink o „rizicích vyplývajících z porušování dohod upravujících vývoz zbraní a vojenského materiálu“, kde má zřejmě v úmyslu mluvit o amerických dodávkách na Ukrajinu a do dalších zemí z posledních let.

Později v průběhu měsíce bude zástupce Moskvy předsedat dvěma otevřeným debatám o „účinném multilateralismu“ a o situaci na Blízkém východě. Tato jednání by měl řídit přímo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Posledním případem, kdy stálý člen Rady provedl nevyprovokovanou invazi, byl útok USA na Irák. Jak podotýká The Guardian, Spojené státy ale tehdy nebyly vystaveny opakovanému ponížení v podobě zdrcujících porážek při hlasování ve Valném shromáždění OSN.

Zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij odmítl, že by se cítil v OSN jako vyvrhel. „V žádném případě. Cítíme, že Západ je nyní v OSN na lopatkách, protože stále více zemí chápe naši pozici,“ řekl Poljanskij. Dodal, že pokud jde o zatykač na Putina, je „naprosto irelevantní pro jakoukoliv naši činnost“. Naposledy ruský vůdce přijel do sídla OSN v roce 2015.

„Nemyslím si, že Rusko má v Radě mnoho blízkých spojenců, ale mnoho členů Rady se opravdu chce vyhnout tomu, aby se zapletlo do velkých mocenských her,“ řekl Gowan The Guardianu. „Existuje určitý pocit, že část členů chce raději přesunout pozornost na jiné krize než na Ukrajinu, kde by OSN mohla udělat víc.“