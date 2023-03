Je skvělé, že ocenili mou práci, říká Ruska, na niž vydali zatykač za únosy dětí

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu stíhá Mariji Lvovovou-Bělovovou – stejně jako Vladimira Putina – v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

„Je skvělé, že mezinárodní společenství ocenilo práci na pomoc dětem v naší zemi, že je nenecháváme ve válečných zónách, že je vyvádíme, že jim vytváříme dobré podmínky, že je obklopujeme milujícími a starostlivými lidmi. Byly na mě už uvaleny sankce ze všech možných zemí, dokonce i z Japonska, teď je na mě vydán zatykač. Jsem zvědavá, co bude následovat. No, pracujeme dál,“ řekla podle TASS v pátek novinářům.

Podle ICC se Lvovová-Bělovová mohla podílet na „válečných zločinech nezákonné deportace obyvatelstva (dětí) a nezákonném přesunu obyvatelstva (dětí) z okupovaných území Ukrajiny do Ruské federace.

Kyjev tvrdí, že Rusko už uneslo tisíce dětí. „Rusko záměrně zřizuje převýchovné tábory, zbavuje naše ukrajinské děti identity, posílá je do cizího prostředí a nutí je mluvit cizím jazykem. Je to skutečná genocida a já doufám, že svět nebude zavírat oči před tím, co dělají,“ prohlásila nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.