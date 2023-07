Zpráva amerického ministerstva kritizuje stahování vojáků z Afghánistánu

Americké ministerstvo zahraničí v pátek zveřejnilo dlouho očekávanou zprávu „Afghanistan After Action Review“, která uvádí, že rozhodnutí administrativ - předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa i toho současného Joea Bidena - stáhnout všechny americké jednotky z Afghánistánu, mělo škodlivé důsledky.

Zpráva uvádí, že „když Trumpova administrativa opouštěla svůj úřad, zůstávaly nezodpovězené klíčové otázky ohledně toho, jak Spojené státy dodrží termín úplného vojenského stažení v květnu 2021, jak si udrží diplomatickou přítomnost v Kábulu po tomto stažení a co se stane s osobami, které mají nárok na program zvláštních přistěhovaleckých víz (SIV) a dalšími ohroženými Afghánci“.

Poté, co prezident Biden v dubnu 2021 rozhodl o úplném stažení z Afghánistánu s novým termínem - 11. září 2021, následná rychlost ústupu americké armády z Afghánistánu „umocnila potíže, kterým ministerstvo čelilo při zmírňování ztrát klíčových vojenských prostředků,“ uvádí se dále ve zprávě.

„Náhlý odchod prezidenta Ghaního z Kábulu a pád města do rukou Tálibánu se odehrál s rychlostí, která zaskočila téměř všechny blízké pozorovatele,“ uvádí se ve zprávě s tím, že „až do pádu Kábulu byly k dispozici komerční lety z Afghánistánu a i Afghánci, kteří plánovali odjezd, si brali čas na prodej majetku a vyřizování svých záležitostí“.

„Seniorní představitelé administrativy neučinili jasné rozhodnutí ohledně okruhu ohrožených Afghánců, kteří měli být do zahájení operace zahrnuti, ani neurčili, kam budou tito Afghánci odvezeni. To významně přispělo k problémům, kterým resorty zahraničí a obrany během evakuace čelily,“ uvádí dále zpráva.

V nastalém chaosu zářijových dnů také ministerstvo zahraničí obdrželo „ohromné množství příchozích hovorů a zpráv na resort od jiných vládních agentur, Kongresu a veřejnosti, které se dotazovaly na jednotlivé případy, většinou s ohledem na ohrožené Afghánce“. I to bylo podle dokumentů jednou z velkých výzev.

„Přípravu na krizi a plánování do jisté míry brzdily obavy z možných signálů, zejména z těch, které by mohly naznačovat, že Spojené státy ztratily důvěru v afghánskou vládu, a přispět tak k jejímu pádu,“ což se v polovině srpna 2021 stalo, uvádí CNN.

„Pamatujete si, co jsem říkal o Afghánistánu? Řekl jsem, že tam Al-Káida nebude… Řekl jsem, že nám Táliban pomůže. Co se děje nyní? Co se děje? Přečtěte si zprávy. Měl jsem pravdu,“ cituje jeho odpověď německý server Deutsche Welle.