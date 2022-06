Zprávy z bojiště: Obránci Donbasu hájí životně důležitý hřeben

Ruská aktivita se v posledních dnech podle dostupných informací soustředí na oblast kolem městečka Starij Saltiv . To leží na břehu nádrže na řece Siverskij Doněc. Ukrajina v těchto místech vybudovala pontonový most, který de facto nahrazoval malý zničený úsek dlouhého mostu přes nádrž.

Spekulovalo se, že z této pozice by mohly ukrajinské síly podniknout protiútok východním směrem, tedy de facto do týlu ruských jednotek u Izjumu, který leží o necelých 150 kilometrů jižněji. Útok se nikdy neuskutečnil a malé ukrajinské předmostí na levém, tedy okupovaném břehu Donce bylo patrně v této chvíli již zničeno.

Na dalších desítkách kilometrů pak bojující strany odděluje řeka a fronta je v této oblasti klidná. Intenzivnější boje probíhají v oblasti Izjumu. Podle několika ruských i ukrajinských zdrojů se ukrajinské jednotky pokoušely či stále pokouší vpadnout od západu do boku ruských jednotek u Izjumu. V oblasti měl podle některých zdrojů dokonce vzniknout pontonový most. I když o této snaze se mluví více než dva týdny, nic nenasvědčuje tomu, že by uspěla. Podle některých zdrojů (i proukrajinských ) most zničilo ruské dělostřelectvo.

V minulém textu jsme uváděli , že není jasné, do jaké míry se ukrajinská obrana zhroutila, a do jaké míry šlo o nařízený ústup. Dnes už je celkem jasné, že obránci ustoupili poměrně spořádaně. Na místě i podle ruských zdrojů zůstala pouze technika, válečných zajatců ruská strana mnoho nezískala.

Z něj je totiž ničím nerušený výhled na silnici, která se používá k zásobování jednotek v Lysyčansku. Kdyby ruské jednotky vrch obsadily, zásobování výběžku kolem Lysyčansku by bylo téměř nemožné. Už teď je silnice pod neustálou palbou, kdyby ji mohli ruští pozorovatelé přímo kontrolovat, byla by prakticky nepoužitelná.

Pokud by to tak bylo, v tomto případě by ústup byl pro ukrajinskou stranu zřejmě psychologicky bolestivý. Vzhledem k charakteru terénu a zmíněným problémům se zásobováním výběžku se dá předpokládat, že ukrajinské jednotky by se musely stáhnout z celého výběžku kolem Lysyčansku, nejspíše na linii Siversk-Bachmut. To znamená možná až 30 kilometrů.