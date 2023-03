Zprávy z bojiště: Ruské síly měly na dosah nevídaný úspěch

V jednom případě z února 2022 uvázla během cvičení ještě před zahájením invaze v bahně celá ruská tanková rota a bylo nutné zapojit běžné civilní bagry. To se pochopitelně stává i v boji, a pokud je to v blízkosti fronty, posádky taková vozidla rychle opouštějí, než se stanou cílem dělostřelectva nebo třeba dronů.

Historka, byť možná nepravdivá, dobře odpovídá tomu, co na bojišti můžeme vidět často a už jsme zmiňovali: že tanky jsou sice to nejodolnější, co se na bojišti vyskytuje, přesto je posádky často opustí, protože ani tyto stroje nemají šanci odolat dělostřelbě či protitankovým střelám. A to se bude týkat i moderních typů leopardů (míněn typ A2A6) nebo abramsů, které by se časem měly objevit v ukrajinských službách. Válka na Ukrajině je nesmírně intenzivní; techniku i lidi „požírá“ ohromným tempem.