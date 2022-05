Zprávy z bojiště: Rusko nasazuje do boje Terminátory. Ale chybí mu vojáci

Nezměnila se ani základní strategická situace: Rusko nemá dost sil na to, aby válku v dohledné době rozhodně ukončilo. Konvenční vojenská teorie říká, že útočníci potřebují k prolomení obranných linií převahu tři ku jedné nad obránci (poměr ovlivňuje kvalita sil obou stran i samotného opevnění, samozřejmě). Takové převahy Rusko zdaleka nedosahuje, a tak mu nezbývá než se pokusit soustředit útoky do malých úseků fronty, kde si může vybudovat lokální převahu.

Přesně toho jsme byli svědky v posledních dnech, kdy se ruské velení stále více soustřeďuje na malé úseky bojiště. A byť je to ukázka celkové ruské slabosti na bojišti, i ukrajinské velení musí mít obavy, jak se bude situace vyvíjet.

Objevily se také zprávy, že ukrajinská armáda provádí východně od Charkova ofenzívu přes řeku Severní Doněc a chystá se přetnout zásobovací trasy z Ruska směrem k Izjumu. K překročení řeky došlo podle řady zdrojů, ovšem máloco nasvědčuje tomu, že by šlo o skutečně rozsáhlý útok. Alespoň zatím se zdá, že jde spíše o průzkumnou a diverzní akci.

O něco lépe si vedou východně od Izjumu. V okolí městečka Lyman tam ukrajinské síly mají předmostí na severním břehu řeky Severní Doněc, který je jinak téměř celý pod ruskou kontrolou. Invazní jednotky se ho pokouší již několik týdnů zlikvidovat a v posledních dnech se jim podařilo rozdělit ukrajinské síly do dvou menších oblastí.

V poněkud horší situaci je asi 79. brigáda, která brání zmíněný Lyman. Most v jejím týlu je poničený, navíc se ruské síly snaží obsadit silnici, která k němu vede. Předpokládaný ústup za řeku by tedy mohl být pro jednotku poměrně komplikovaný.

Jinak ovšem aktivita ruských jednotek v této oblasti poněkud opadla, a to zejména po katastrofickém neúspěchu jednoho pokusu o překročení Severního Donce u obce Bilohorivka. Ani v oblasti samotného Severodoněcku nedošlo k výraznějšímu posunu. To není překvapivé, přímý útok na dobře připravené obránce by ruskou stranu vyšel velmi draho.