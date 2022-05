Zprávy z bojiště: Rusové na Donbase tlačí i za cenu dechberoucích ztrát

Část původních ruských sil je ovšem stále nepochybně na území Charkovské oblasti. V některých případech se podle zpráv na sociálních sítích ( příklad ) jedná o oddíly, které by rády překročily ruskou hranici, ale nemohou. Konkrétně v odkazovaném případě jde o muže bojující pod praporem samozvané Luhanské lidové republiky, které ruská strana údajně nechce pustit na území Ruské federace. Právě poměrně špatně vybavené jednotky obou separatistických republik podle zpráv z bojiště sloužily jako clona, která kryla ústup pravidelných ruských jednotek od Charkova.

Kam přesně ruské síly ustoupily či ještě ustoupí, samozřejmě nevíme. Jeden z ukrajinských průzkumných oddílů údajně postoupil přes ruské hranice do vesnice Murom a vrátil se zpět, aniž by narazil na ruské vojáky. Do jaké míry tedy hodlá Rusko skutečně vojensky bránit svou hranici, tedy kolik sil na ní hodlá zanechat, je v tuto chvíli tedy stále neznámou.