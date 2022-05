Zprávy z bojiště: Válka zamrzá, Rusové tak znovu zkracují frontu

Vyhlášení války mělo být řešením jednoho problému, se kterým se Rusko potýká, a to je nedostatek sil jednotek na ukrajinské frontě. Po vyhlášení války by bylo možné vyhlásit mobilizaci, která by do armády přivedla stovky tisíc dalších mužů.

V každém případě ruské velení skutečně nemá dostatek vojáků, hlavně těch zkušených. To by mohlo být vysvětlení, proč konflikt postupně na většině délky linie doteku „zamrzá“: Fronta se nehýbe, byť stále probíhá více či méně intenzivní ostřelování.

Ruské síly se na některých místech stahují do bezpečných pozic, kam se na ně Ukrajina neodváží (za hranice Ruska), případně přechází do strategické defenzivy: Zakopávají se (na jihu) či ničí mosty (na severu). V podstatě tak dále pokračuje – byť méně viditelně a v menším – proces, který se odehrál na konci března, kdy se ruské síly stáhly z okolí Kyjeva.

V této oblasti ukrajinské síly v posledních dnech nadále postupovaly směrem na sever, tedy k ruské hranici. Není to důsledek úspěšné ofenzívy, ruské síly ustupují samy do bezpečí vlastního území. Pravidelné jednotky ruské armády z oblasti zřejmě již odjely nejméně před několika dny, jejich ústup v tuto chvíli kryjí špatně vybavené a demoralizované jednotky obou separatistických republik.

V posledním týdnu se hovořilo o tom, že Ukrajina by v oblasti Izjumu mohla podniknout vlastní útok. Ukrajinské síly podle všeho vybudovaly v podstatě přímo západně od tohoto města dva pontonové mosty přes Severní Doněc, které by mohly k případnému útoku posloužit. Oba byly ovšem v posledních dnech zničeny, minimálně jeden ruskou palbou . Prozatím se tedy v tomto směru dá ukrajinský protiútok jen těžko očekávat.

To je stejná obec, ve které byla v sobotu 7. května zasažena při leteckém bombardování škola obsazená uprchlíky z jiných částí Donbasu. Útok si vyžádal podle ukrajinské strany 60 obětí, a jen dokazuje, že v této oblasti si Rusko připravovalo půdu na pozemní útok. Invazním jednotkám se podařilo na řece i podle ukrajinských informací vybudovat pontonový most, který obránci zatím nedokázali zničit.

V oblasti „hrotu“ výběžku, kolem Severodoněcku, také stále probíhají intenzivní boje o přístup do samotného města. Ukrajinský generální štáb uvádí , že stále probíhají boje o Rubižne ležící pouze pár kilometrů severozápadně od Severodoněcku. Zdá se ovšem pravděpodobné, že toto městečko je celé či téměř celé pod ruskou kontrolou. Boje se v posledních dnech soustředily spíše do oblasti mezi Rubižnem a Severodoněckem, kde je de facto „satelitní městečko“ Vojevodivka. Samotný Severodoněck je podle všeho stále pevně v ukrajinských rukou.

V tuto chvíli nemáme přesně informace o tom, kam obránci ustoupili a kde tedy leží nová obranná linie. Oficiální vyjádření ukrajinské strany samozřejmě tvrdí, že obránci ustoupili do „lépe chráněných pozic“. Nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k průlomu a zhroucení ukrajinské obrany, a invazní síly téměř určitě ani dále nečeká jednoduchý postup.

Ukrajinský generální štáb přišel s logickým tvrzením, že bezprostředním cílem ruského postupu v této oblasti je přerušení důležitého silničního spojení do Severodoněcku po silnici T1302. Což by podobně jako úspěch na severu u Bilohorivky vedlo k ohrožení zásobování jednotek (a také civilistů) v Severodoněcku a jeho okolí.

Výsledkem by pak byl obkličující manévr, který by mu umožnil buď obklíčit ukrajinské síly v severovýchodní části donbaského výběžku, případně (to by byla možná ještě vítanější varianta) umožnil invazním jednotkám obsadit tuto oblast bez velkých bojů. Dá se totiž předpokládat, že ukrajinské síly by se tváří v tvář hrozbě obklíčení rozhodly z oblasti stáhnout, dodejme, že za ostřelování ruskými silami, které by mohlo v ukrajinských řadách napáchat značné škody.