Zprávy z bojiště: Rusko přebírá iniciativu po celé frontě

V posledních dnech nedošlo k dalším velkým útokům na ukrajinské rozvodny a elektrárny. Situace v zásobování elektřinou je ovšem nadále špatná . Po celé Ukrajině platí omezení dodávek. Poptávka by se mohla mírně snížit, protože počasí bude o něco příznivější než dosud.

V posledním týdnu totiž byly teploty ve velké části Ukrajiny v noci i ve dne pod nulou. V některých případech to vedlo třeba i k tomu, že těžká technika se mohla pohybovat přes malé vodní překážky typu řek či malých nádrží.

Linie doteku obou vojsk se v žádné části bojiště příliš nezměnila. To ovšem neznamená, že není rozdílná ani situace. Nejnápadnější proměna se odehrála v severní části bojiště, v Luhanské oblasti, což vede ke spekulacím, že už de facto začala očekávaná velká ruská ofenziva.

Zdá se, že proti ukrajinskému „maximu“ došlo na různých místech oblasti k posunu o nějakých 5–15 kilometrů. Situace je ovšem nejasná, jak to v podobných případech bývá. Obě strany své úspěchy přehánějí, neúspěchy bagatelizují a tvrzení je těžké ověřit. Celkový obrázek se ovšem zdá zřejmě jasný: ruské síly útočí východním směrem a nutí ukrajinské obránce k ústupu.

Ruský tlak pokračoval i v dalších oblastech této části fronty. Přímo kolem Soledaru nebyly sice žádné ruské zisky zaznamenány, ruské jednotky ovšem rozhodně pronikly až do samotného města, přesněji do jeho východní části. Podle geolokalizovaných záběrů se například dostaly v posledních dnech zhruba 600 metrů od svých výchozích pozic v obci Opytne, která je de facto jihovýchodním předměstím města Bachmut.

Podle některých ukrajinských zdrojů se obránci z východní části města stahují hlouběji do zástavby, aby se vyhnuli hrozbě obklíčení a ztrát. Ruské síly přitom údajně nejsou pasivní, ale neustále zkouší obranu a pokusily se stahování využít k útokům, které zatím nepřinesly velké úspěchy.

Je tedy velmi pravděpodobné, že obě strany čekají boj ve městě. Cílem ukrajinského velení by při něm mohlo být způsobit útočníkům co největší ztráty, ruské síly tak vyčerpat a připravit o možnost zaútočit třeba v jiných částech fronty. To se ovšem ani v nejlepším případě neobejde bez ztrát i na ukrajinské straně.