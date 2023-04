Zprávy z bojiště: Ukrajinci nasadili v Bachmutu destrukční taktiku

Něco takového se samozřejmě těžko hodnotí a dokazuje, musíme do značné míry spoléhat na svědectví přímo z boje, která nejsou nezaujatá. Ale jednu statistiku, která to může ilustrovat, máme k dispozici: počet ruských útoků každý den zaznamenávají hlášení ukrajinského generálního štábu.

Podle nich 1. března Rusko podniklo 170 útoků na ukrajinské pozice. Od té doby se jejich počet postupně snižuje až na pouhých 40 k 7. dubnu. Dne 8. dubna to bylo 50 a ve zprávě z 9. dubna je opět 40, takže trend pokračuje, shrnuje údaje web Daily Kos . Většina těchto útoků se odehrává v okolí Bachmutu, kde je situace nadále kritická a aktivita obou stran nejvyšší.

To je naprosto v souladu s obecným očekáváním vojenských analytiků. Bylo jasné, že Ukrajina zatím nemá pohromadě všechno nutné vybavení a bude čekat na dokončení výcviku mužů, kteří mají tyto brigády tvořit. Samozřejmě, dokumenty pocházejí za začátku března, situace se mohla vyvinout, ale zásadní změnu harmonogramu je těžké si představit. Jde přece jenom o masivní akci; celkem by tyto útočné brigády mohlo tvořit až 50 tisíc mužů.

Týká se to zřejmě například výškově výrazné budovy střední školy v jižní části Bachmutu. Ukrajinské síly ji opustily někdy v posledních dnech, zřejmě v druhé polovině minulého týdne. Zatím se podle řady informací z místa jedná o území nikoho, snad právě proto, že ruské jednotky se ji bojí obsadit. Přitom umožňuje dobrý výhled na současné ukrajinské pozice, takže z taktického hlediska by mělo jít o velmi výhodnou pozici.

Nic to ovšem nemění na tom, že ruské jednotky pomalu postupují městem dále a dále západním směrem a zmenšují ukrajinskou kapsu. Ukrajinské obranné linie jsou v současnosti v blízkosti nádraží a přilehlých železničních tratí, přes které se útočníkům z pochopitelných důvodů těžko přechází.

Velkým problémem pro ukrajinské síly zůstává spojení do města. Obě silnice, které používají k zásobování vojsk, výměně jednotek a obecně logistice, jsou velmi nebezpečné a v dosahu prakticky veškerého ruského dělostřelectva v oblasti. Zřejmě nejbezpečnější je polní cesta spojující vesnici Ivanivske a Bachmut, ale ta je v současném bahnu přejícím počasí opravdu náročná.

Na záběrech z jejího okolí je také vidět zničená technika. Jde spíše o jednotky kusů, často zjevně zapadlé do bahna a zanechané osudu, než o celé kolony zničené děly. Záběry jsou ale samozřejmě nekompletní, a hodnotit ukrajinské ztráty při zásobování je tedy velmi ošemetné. Ale i přítomnost opuštěných vozidel naznačuje, že ukrajinští vojáci na těchto komunikacích nechtějí trávit více času, než je nezbytně nutné.

Během víkendu se dokonce objevila informace, že ruské síly obsadily část budov v okolí jižní komunikace do města (T0504), a de facto ji tak přerušily úplně. Tato informace se zatím nepotvrdila, ale je jasné, že situace v zásobování je nadále hraniční.

Potvrzuje to i další informace, která se objevila v uniklých amerických dokumentech: totiž, že město bylo na konci února opravdu jenom vlásek od „operačního obklíčení“. To znamená, že protivník měl jen krůček k tomu, aby město palbou odřízl od zbytku Ukrajiny.

Ruští vojáci sice nedošli přímo k silnicím do Bachmutu, ale nechybělo mnoho, aby zabránili jejich použití. (Naším zdrojem jsou v tomto případě New York Times, tento konkrétní dokument jsme v redakci neviděli.) V té době zbývala do města už jediná použitelná cesta, zřejmě silnice O0506, která už byla také pochopitelně pod dělostřeleckou palbou.