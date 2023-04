Konec front dobrovolníků. I Ukrajina musí nutit lidi do boje

V posledních týdnech a měsících přibývá zpráv poukazujících na rostoucí potíže Ukrajiny s mobilizací. Jako příklad lze uvést příběh muže, který byl úřady shledán schopným služby i přesto, že nemá ruce. Podle britského týdeníku The Economist se případ medializoval skrze sociální sítě a přerostl v „celonárodní skandál“, načež úřady své rozhodnutí vzaly zpět.

To je sice samozřejmě jen jeden extrémní příklad, ze kterého nelze usuzovat, že ukrajinská armáda posílá ve velkém na frontu nemocné, či dokonce hendikepované. Svým způsobem se v něm ale zrcadlí i obecný problém – lidí, kteří se chtějí mobilizaci vyhnout, přibývá a s tím roste i přísnost úřadů.

„Fronty dobrovolníků do armády jste mohli vidět v prvních šesti měsících od začátku invaze. Teď už moc lidí, kteří chtějí do armády jít dobrovolně, není. Většina nových vojáků je mobilizovaná příkazem. V některých oblastech Ukrajiny, zejména na západě, jihu a východě, dochází k řadě skandálů a incidentů s pokusy chytat muže na ulicích,“ řekl k tomu Seznam Zprávám Ruslan Bortnik , analytik a ředitel Ukrajinského institutu politiky .

Tématu se nedávno věnoval i americký deník The Wall Street Journal (WSJ), který ve výčtu problémů zmiňuje i případ muže, jenž podle výpovědí příbuzných zemřel na frontě pouhý měsíc poté, co byl mobilizován, přičemž samotný výcvik měl trvat jen deset dní. Výjimkou také podle WSJ nejsou případy pokusů mužů o útěk přes hranice s pomocí pašeráků lidí.

Z Ukrajiny nesmí cestovat muži ve věku 18 až 60 let a mobilizace tam byla vyhlášena bezprostředně po ruské invazi. Na rozdíl od Ruska tak nejde o skrytý či vládou popíraný proces. To ale neznamená, že je bezproblémový.

Nemělo by se podle něj také zapomínat na to, na co ostatně poukazují i výše zmíněné západní odhady ztrát. Ukrajinská profesionální armáda podle Bortnika „prošla významným doplňováním, což stejně jako v ruské armádě vedlo k tomu, že v některých odvětvích se snížila průměrná kompetentnost vojáků“.