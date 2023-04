Ruský právník: Režim se přestal ovládat, dělá emocionální rozhodnutí

Ruské soudy tento týden řešily dva případy, které měly vyslat jasné vzkazy z Kremlu. Opoziční politik Vladimir Kara-Murza kvůli velezradě stráví 25 let ve vězení a soud také zamítl odvolání amerického novináře Evana Gershkoviche. Co tyto případy prozrazují o fungování ruské justice? O tom v podcastu 5:59 mluvíme s advokátem Ivanem Pavlovem, který kvůli své práci musel Rusko opustit.

V pondělí moskevský arbitr poslal za mříže také Kara-Murzu . Podle justice se dopustil vlastizrady tím, že ve třech veřejných vystoupeních v zahraničí kritizoval ruskou vládu. Ve vězení má strávit 25 let, tedy nejdelší dobu, jakou může ruský soud za trestný čin uložit.

Případ amerického novináře Evana Gershkoviche, kterého ruská policie zatkla na konci března při reportážní cestě do Jekatěrinburku, je pak podle Pavlova signálem pro zahraniční novináře, aby si „sbalili kufry a odjeli“. Reportér The Wall Street Journal čelí obvinění ze špionáže. V úterý soud zamítl jeho odvolání, a Gershkovich tak zůstane ve vazbě nejméně do 29. května.