„Až teď zjišťují důsledky.“ Poslanci se zasekli s manželstvím pro všechny

Už sedm let ve Sněmovně klopýtají návrhy na uzákonění sňatků pro gay a lesbické páry. Nedávno se přitom zdálo, že je na obzoru kompromis. Jenže jeho šance opět slábnou. Proč?

„Ukazuje se holá pravda. Totiž že pravdu měli ti skeptici, kteří říkali, že žádný kompromis asi nebude a že to možná celé zkrachuje,“ říká politický reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší . V rozhovoru pro podcast 5:59 poukazuje na dění v ústavně-právním výboru nebo také v komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Dostatečnou podporu v nich nezískala jak samotná novela, tak třeba ani pozměňovací návrh, který namísto manželství počítá s názvem „partnerství“.

Nejrůznějších návrhů totiž v Poslanecké sněmovně leží hned několik. Tím „hlavním“ je podle Dolejšího novela občanského zákoníku, za kterou stojí hlavně předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a poslanec Josef Bernard (STAN). Návrh počítá se „stoprocentní“ rovnoprávností – gay a lesbickým párům přináší všechna práva a povinnosti, jaké dnes mají manželé. A to včetně možnosti adopcí dětí nebo tzv. náhradního mateřství.

Jiné skupiny konzervativních poslanců ale předložily své recepty, které pracují s posílenou verzí registrovaného partnerství, nebo dokonce striktně určují manželství jako svazek muže a ženy. A poté jsou tu již zmíněné pozměňovací návrhy. „Situace je nepřehledná a zamotaná. A až teď mnozí poslanci zjišťují, jaké všechny důsledky ty návrhy mají a co by to znamenalo,“ uvádí Dolejší.