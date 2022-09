Jiří Přibáň: Odešla královna. Karel III. ji imitovat nechce

Británie vstupuje do nové éry - bez královny Alžběty II. Korunu po nejdéle vládnoucí panovnici v britských dějinách převzal její syn, princ Charles, nyní král Karel III. Podaří se bez panovnice, proslulé smyslem pro povinnost a službu svému lidu, udržet mezi ostrovními obyvateli jednotu?

Přestože v britské politice nemá monarcha skutečnou moc, role královny byla podle Přibáně zásadní. „Nikdy nevládla, panovala. Ale ta symbolická moc je nedocenitelná a to v těchto okamžicích vidíme. Byla symbolickým svorníkem společnosti,“ popisuje Přibáň.

Podle Přibáně to dokazuje i to, že se Britové spontánně setkávají na ulicích a důležitých místech Londýna, pokládají kytice a „potřebují sdílet smutek“.

Královna se dožila 96 let a pracovala až do poslední chvíle. Ještě v úterý jmenovala do úřadu novou premiérku Liz Trussovou. Ta také podle protokolu byla prvním členem vlády, který se s ní rozloučil. „Byla opravdovým duchem Velké Británie,“ uvedla.