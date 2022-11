Tikající bomba: Důchodový systém je na hraně kolapsu. Jak dlouho vydrží?

V Česku roste popularita předčasného důchodu. Žádá o něj výrazně více lidí než v posledních letech – mimo jiné i proto, že letos je dřívější odchod do penze finančně výhodnější. Odborníci přitom už delší dobu varují, že důchodový systém potřebuje zásadní změny, aby se vyhnul pádu. Budeme pracovat déle? A vydržíme to fyzicky?

Do jakých problémů se řítí tuzemský důchodový systém a kolik času mají - nebo spíše nemají - politici na jeho reformu.

Téma důchodů ale rezonuje i vlivem vyjádření šéfa zmiňovaného ministerstva Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Ten nedávno pro Seznam Zprávy uvedl , že bude nevyhnutelné důchodový věk z nynějších 65 let navýšit.

O jakých úpravách se ale uvažuje nyní? „Důchodový systém by se měl nějakým způsobem stabilizovat, a to předtím, než dojde na přívalovou vlnu (do systému) lidí, kteří se narodili v sedmdesátých letech, tzv. generaci Husákových dětí,“ shrnuje Švihel. Tento nástup nedokážou vyvážit početně slabší ročníky, které budou v produktivním věku.