V USA varují před sociálními sítěmi. Expert popisuje situaci v Česku

Co je největším internetovým rizikem pro mladé Čechy?

Odborník na sociopsychologické dopady internetu podotýká, že nárůst případů duševních poruch a nemocí v době nástupu sociálních sítí a smartphonů nutně neznamená, že je mezi těmito jevy souvislost: „Jsou to víceméně dva grafy ukázané vedle sebe. Ale my nevíme, jaké další proměnné za tím stojí.“

„V rámci mezinárodního projektu EU Kids Online jsme zjistili, že 18 % českých dospívajících ve věku 12 až 16 let vidělo na internetu, jakým způsobem se poškozovat. To je nad průměrem zúčastněných evropských zemí, který je 10 %. Deset procent českých adolescentů pak také uvedlo, že v posledním roce vidělo způsoby, jak páchat sebevraždu na internetu. A 17 % řeklo, že viděli nějaké popisy toho, jak být hubený,“ vyjmenovává profesor Masarykovy univerzity nepříjemná zjištění.

Americký úřad ve svém varování zároveň vyzývá k větší ochraně dětí technologické firmy, politiky i rodiče. Koordinované kroky k nápravě jsou ale podle Šmahela složité i obtížně vymahatelné. Co tedy můžou dělat pro duševní zdraví svých potomků sami rodiče?

„Spousta rodin dá dítěti mobil nebo tablet a už neřeší, co tam dělají, případně se snaží redukovat jenom čas strávený on-line. To není úplně správně, čas lze na telefonu trávit i smysluplně - nějakou výukou nebo rozvíjením různých kreativních oblastí, sledováním zájmů,“ říká vědec a zdůrazňuje nutnost s mladými lidmi o užívání internetu víc mluvit a směřovat je pozitivním směrem.

Takové chování se podle něj může dostat až do konfliktu s běžným životem - dospívající kvůli němu může třeba omezovat svoje styky s reálnými přáteli, dostávat se do střetů s rodinou, může se mu horšit školní prospěch. „Může jít o omezování spánku a jeho kvality, může to být spojeno i s depresivními symptomy a podobně,“ uzavírá David Šmahel.