Ficovo vítězství: „Stal se hlasem protestu a pomsty.“

Jestli se dá očekávat, že Fico přetaví do reálných kroků svou kritiku vojenské pomoci Ukrajině nebo vůči Bruselu.

V čem spočívá dlouhodobý úspěch muže, který se ve slovenské politice pohybuje přes tři desítky let.

Pohledem závěrečných průzkumů mělo jít o těsný souboj s liberály. Nakonec však Robert Fico v čele svého Směru-SD odrazil nástup vyzyvatelů ze strany Progresivní Slovensko poměrně hladce. Po předčasných parlamentních volbách tak drží v rukou karty , které mu otevírají slibný prostor pro jeho cíl - vrátit se po více než pěti letech do křesla slovenského premiéra.

„Myslím, že je nutné brát jako fakt, že Robert Fico sestaví vládu,“ říká šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy . Podle slovenského novináře je předseda Směru ve „velmi komfortní situaci“, kdy se mu jako partner do koalice rýsuje jak strana Hlas-SD, tak i Slovenská národní strana. Navíc prezidentka Zuzana Čaputová už prohlásila, že po víkendu pověří sestavením vlády vítěze voleb.

Nástup Roberta Fica ale bude mít své meze. Slovenský šéfredaktor neočekává, že by došlo k „radikální orbánizaci“ země po vzoru, jakým dokázal rozprostřít svou moc napříč Maďarskem tamní premiér Viktor Orbán. Ten vládne nepřetržitě už přes 13 let, zatímco Fico prozatím získá „jen“ čtyři. A navíc podle novináře budou fungovat jako korektiv Ficovi koaliční partneři, ať už to bude strana Hlas nebo třeba konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí.