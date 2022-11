Válka na Ukrajině není naše, myslí si Češi. Odráží se to i v ochotě pomáhat

Češky a Češi se odmítají snažit o řešení krize na Ukrajině nebo se z ní poučit, přestože se cítí být spokojeni a v bezpečí. I to vyplynulo z prvních výsledků mezinárodního průzkumu, který se zaměřil na to, jak lidé z různých zemí vnímají válku na Ukrajině a jak se dokážou s jejími následky vyrovnat.

„Vypadá to jako drobnost. Ale je to jako neuronová síť nebo jakákoli síť, ve které když se postaráte o své nejbližší uzly, tak se najednou stane opravdu pružnou a silnou,“ vysvětluje Koubová. Tím, že každý jedinec bude budovat vztahy ve svém okolí, posílí všechny.

Pomoct může i to, když se společnost přestane upínat na abstraktní rizika a naopak si najde ta konkrétní, která může vyřešit. „Politikové by měli komunikovat, co je skutečně náš problém a co není. A jak ten skutečný budeme různými kroky řešit a jakou spolupráci potřebujeme,“ říká filozofka.