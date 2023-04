Kauza azbest jako od italské mafie: Neví se, kolik ho do země tajně ukryli

V oblasti bývalého vojenského prostoru v Milovicích začíná tento týden měření kvality ovzduší. Středočeský kraj se totiž obává znečištění azbestem ze staveb, které byly v areálu dříve zbourány. Suť ale nebyla ekologicky zlikvidována, jen rozhrnuta do okolí. Policie už šetří podezření na podvod a neoprávněné nakládání s odpady.

„Teď vlastně nikdo neví, jak moc je to území nebezpečné a kolik azbestu tam je,“ říká investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek , který jako první přinesl informaci o tom, proč policie v kauze zasahuje. Středočeský kraj, hygienici i Česká inspekce životního prostředí se zatím zdráhají vydat jasné stanovisko. Měření má trvat zhruba půl roku.

Na letišti, které je součástí areálu, se přitom v dalších měsících mají konat dva festivaly pro tisíce lidí, také se tu pořádají tunningové srazy. V oblasti navíc pravidelně cvičí i armáda nebo policie. „Je ale potřeba říct, že území, kde se suť s eternitem nachází, nejsou přímo v místech, kde se konají ty akce, tedy na letišti. Jsou to místa v lese, kam přijdete jenom v rámci procházky,“ popisuje Blažek.

Kraj se v minulosti dohodl na pronájmu a vyčištění prostoru s firmou Mladá RP. Bylo to před více než deseti lety, tedy v dobách, kdy byl hejtmanem David Rath, politik později v jiné kauze odsouzený za korupci.

Společnost Mladá RP tehdy za 40letý pronájem zaplatila 20 milionů korun. V plánu bylo, že zlikviduje budovy po sovětské armádě, která před rokem 1989 v oblasti sídlila, a prostor bude dál pronajímat. „Dneska za tím už trošku cítíme Rathova ducha, že to nebylo úplně všechno v pořádku,“ říká Blažek.

Vztah soukromé firmy a samosprávy se ale nevyvíjel idylicky, až do roku 2021 ho provázely trestní oznámení a soudy. „Když to úplně zjednoduším: šlo o to, že se firma s krajem dohadovala, jestli už neudělala víc práce, než dostala zaplaceno,“ vysvětluje reportér. K dohodě došlo až před dvěma lety, kdy Mladá RP slíbila, že za další peníze – kraj jí zaplatil zhruba 110 milionů korun – areál vyčistí.