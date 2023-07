Svědectví ze čtyř kontinentů: klima na planetě se radikálně mění

Kromě dopadů na místní ekosystém to znamená problém i pro celou planetu. Antarktida je totiž podle docenta z Masarykovy univerzity největším stabilizátorem zemského klimatu. „Její pravděpodobné budoucí odtávání tak bude znamenat i to, že se bude zpomalovat ‚brzdicí‘ efekt Antarktidy vůči oteplování,“ dodává Nývlt.

Na nedostatek vody si naopak nemohou stěžovat obyvatelé New Orleans na pobřeží Mexického zálivu. Americké město leží částečně pod úrovní moře a hlavně od hurikánu Katrina z roku 2005 ho často trápí velká voda. „Od té doby jsme tu měli bezpočet záplav a prudkých lijáků,“ popisuje učitelka Katy Heeren-Muellerová, která se do New Orleans přistěhovala rok před úderem Katriny.

Jakým způsobem změny klimatu vedou k častějším extrémům počasí? A co čekat do budoucna? Odpovědi jsme v podcastu 5:59 hledali v dílu s klimatologem Alešem Fardou:

Rodačka ze severozápadu Spojených států vzpomíná na hurikánovou sezonu z roku 2021, která prý byla v New Orleans snad nejhorší, co pamatuje. „Mexický záliv se otepluje, a to vede k většímu počtu hurikánů. V jednu chvíli jsme už pomalu nestíhali sledovat, kdy se přižene další. Myslím, že jen v červenci tu byly tři nebo čtyři, v srpnu to samé,“ líčí.