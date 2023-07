Svět má za sebou nejteplejší den v historii

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) uvádí , že v průměru se během konců dob ledových v posledním milionu let oteplovalo o 4 až 5 °C a trvalo to průměrně pět tisíc let. Oteplení v posledních 100 letech je ve srovnání s tím desetkrát rychlejší.