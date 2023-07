Kdo je nový cíl českých sankcí? „Při začátku války seděl v Kremlu u Putina“

Zajímavější jsou ale jeho majetky a kontakty v Rusku. Jevtušenkov je totiž zároveň zakladatelem a hlavním akcionářem ruské investiční společnosti AFK Sistema, do které mimo jiné spadá i koncern RTI Systems. Ten vyrábí komponenty do zbraní pro ruskou armádu. Vloni na jaře ale část akcií převedl na syna Felixe a odešel i z představenstva firmy.

Všechno, co Jevtušenkovovi v Česku patřilo, je tak teď podle Pšeničky „zmrazeno“. V hotelu se sice i nadále mohou ubytovat hosté, ale nelze ho převést na někoho jiného. „A otázkou je, co s těmito obstavenými majetky do budoucna bude. Je zde v rámci Evropské unie taková úvaha, že se prodají a výtěžek půjde na obnovu Ukrajiny,“ popisuje reportér.