Migrantů přibývá. Převaděči dokázali vytvořit efektivní cesty, říká odborník

Že by klimatické změny do poloviny století mohly podle odhadů Světové banky vyhnat z domovů až stovky milionů lidí.

Jak výrazně letos narostly počty lidí mířících přes Středozemní moře do Evropy – a jaké to má příčiny.

Když v červnu u řeckého poloostrova Peloponés došlo k jedné z největších lodních katastrof ve Středozemním moři se zřejmě až stovkami mrtvých, vyhlásila řecká vláda s ohledem na rozsah neštěstí tři dny státního smutku. Následné vyšetřování ze strany některých médií ovšem přineslo i podezření, že k neštěstí přispělo chování řecké pobřežní stráže. Ztroskotání lodi přitom zapadá do letošního velkého nárůstu lidí snažících se dostat do Evropy přes oblast Středomoří.

V porovnání s minulými lety jde o značný nárůst. Za celý rok 2022 totiž přes Středomoří připlulo asi 160 tisíc lidí. Stojanov navíc upozorňuje, že letošní počty se zdvojnásobily až v nedávné době – polovina ze zhruba 140 tisíc migrantů uskutečnila cestu až v období od poloviny června. A podle experta se dá očekávat, že trend bude pokračovat. Do konce roku by tak celkový počet mohl překročit hranici 200 tisíc běženců.

„Nejsou přitom patrné žádné dramatické změny v zemích Afriky nebo Středního východu, které by nárůst vysvětlovaly,“ všímá si Stojanov. Z jeho pohledu tak mohou být příčinou změny v migračních sítích. „Domnívám se, že migrační sítě převaděčů dokázaly vytvořit efektivní cesty do Itálie, které už nevedou především z Libye, jako tomu bylo dříve, ale že jsou to běženci, kteří přicházejí už i ‚tureckou‘ cestou,“ vysvětluje s tím, že zmíněná Itálie v současnosti pro migranty z Afriky a Středního východu představuje hlavní vstupní bod do Evropy.