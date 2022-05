Piráti zmizeli, ale prý makají. „Jenže takhle politika nefunguje“

Ještě loni v květnu patřila Pirátská strana k favoritům parlamentních voleb. Rok poté – ve chvíli, kdy politická scéna vyráží do dalšího předvolebního boje – sice sedí ve vládě, jejich preference ale spadly na kritickou mez. Co se s Piráty stalo? A mají šance i recept na to, aby mohli dál pomýšlet na výraznou roli v tuzemské politice?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Člen současné vlády – Piráti – balancuje na startu předvolební kampaně podle průzkumu Kantar pro Českou televize na hranici pěti procent.

Ze scény v podstatě vymizeli lídři strany včetně jejího předsedy Ivana Bartoše. Nynější vicepremiér přitom ještě loni usiloval o premiérské křeslo.

„Trochu jsou ztracení, pořád se jim nedaří uchopit správně politická témata,“ říká analytička Seznam Zpráv a autorka podcastu Ptám se já Marie Bastlová.

Parlamentní volby loni v říjnu znamenaly pro Piráty šok, který stále nedokázali vstřebat. Tak současnou atmosféru ve straně popisuje analytička Seznam Zpráv a autorka podcastu Ptám se já Marie Bastlová.

Připomíná dnes už známý příběh, kdy kroužkování ze strany voličů Starostů způsobilo, že se do Poslanecké sněmovny dostala jen čtveřice Pirátů. Straně se sice podařilo obsadit hned tři ministerské posty, celkově jí ale chybějí exponovaní politici, kteří by pro veřejnost byli vidět.

Situaci příliš nezachraňuje ani předseda strany a vicepremiér Ivan Bartoš. Členové Pirátské strany jeho absenci v médiích vysvětlují údajně intenzivní prací v čele Ministerstva pro místní rozvoj, například na odkladu stavebního zákona.

„Ale my všichni víme, že takto politika přece nefunguje. Tohle není to, co vám poté ve finále přinese politické body,“ podotýká k tomu Bastlová. A dodává, že „pokud voličům o svých úspěších neřeknete, tak jako by ani nebyly“.

„Buďme víc Piráti, než jsme“

Co tedy bude s Piráty dál? Jedno je podle analytičky jasné: Nedá se očekávat změna ve vedení strany. Bartoš pozici lídra obhájil teprve nedávno, navíc strana nebude chtít přepřahat na startu další předvolební kampaně.

Právě blížící se volby zřejmě Piráty přimějí k tomu, aby se vyhranili vůči svým kolegům z koaliční vlády. Odpovídá tomu jejich plán.

Foto: Seznam Zprávy Analytička a autorka pořadu Ptám se já Marie Bastlová.

„Ta strategie, když to velmi zjednoduším, zní: Buďme opět Piráti, buďme víc Piráti, než jsme. Buďme drzí, buďme provokativní, nebojme se kritizovat a nebojme se kritizovat i svoji vlastní vládu,“ přibližuje Bastlová.

Podle ní bude pro Piráty klíčové hlavně klání v hlavním městě. „Pokud by chtěli ukázat, že nejsou nijak oslabení, tak by potřebovali pražské komunální volby vyhrát, potřebovali by post primátora obhájit,“ říká analytička s tím, že se tak v Praze dá očekávat ostrý souboj stran současné vládní koalice.

Jak se střet před podzimními volbami může odrazit na soudržnosti vlády? Můžou Piráti přemýšlet o tom, že by z kabinetu odešli? A nakolik jisté je vlastně jejich politické přežití? Poslechněte si rozhovor s Marií Bastlovou v audiu na začátku článku.

Tvůrci a zdroje Editor a koeditor: Pavel Vondra, Matěj Válek, Dominika Kubištová Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: ČT24, DVTV, TV Nova, Televize Seznam, ČRo Radiožurnál, podcast Ptám se já, CNN Prima NEWS