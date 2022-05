Sněmovna mimo provoz. Spacáky, rozpisy a hodinové řeči

Opozice od úterý zablokovala ve Sněmovně obstrukcemi hned několik vládních návrhů - mimo jiné i novelu zákona o střetu zájmů. V rozmezí pár měsíců využily opoziční strany zdržovací taktiku opakovaně. Co to prozrazuje o fungování české politiky? A jaká vlastně je současná parlamentní opozice?

Obstrukce ve Sněmovně se podle reportérů Seznam Zpráv Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího během let změnily. Poslanci jsou stejně jako před lety i dnes schopni jednat dlouhé hodiny, vypadá to ale, že jejich hlavním cílem není zablokovat konkrétní zákon.

„Zvykem bylo, že si třeba opozice vytkla nějaký cíl, který má za to volební období, něco, proti čemu chce bojovat. A byl to vždycky opravdu důležitý zákon i třeba pro jejich voliče,“ říká Stuchlíková s tím, že teď už jde spíše o „marginální věci“. „Až to skoro vypadá, jako by cílem byl spíš ten střet než meritum věci,“ dodává.