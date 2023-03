„Není trest, není ani odstrašení.“ Novináři o odhalení vyzvědače

Nadšeného radioamatéra a bývalého radistu na českých ambasádách v Libyi či Etiopii vypátrali naši reportéři zhruba 60 kilometrů od Prahy. Zrovna řezal na cirkulárce. „Překvapilo mě, že si se mnou chtěl povídat. Dneska už si myslím, že to bylo proto, aby ze mě vytáhl, co všechno o něm vím,“ popisuje investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek .

Muž během zhruba patnáctiminutového hovoru odmítl, že by do Ruska pouštěl citlivé, nebo dokonce tajné informace. Prý nevěděl ani o tom, že ho vyšetřovala Bezpečnostní informační služba (BIS). „Říkal, že odešel normálně do důchodu v polovině července a nikdo mu nic neřekl o tom, že by měl provádět něco špatného,“ říká Blažek.