Petr Pavel si kolíkuje hřiště. Horečná aktivita má rizika, říká Jiří Pehe

Prakticky vzápětí po volbách Petr Pavel upoutal pozornost svou aktivitou. Do inaugurace zvoleného prezidenta tak sice zbývá více než měsíc, Pavel už ale má za sebou sérii jednání a rozhovorů s vysokými úředníky a politiky, včetně lídrů Tchaj-wanu a Ukrajiny. A zaujaly i některé jeho výroky pro média. Nevykročil Pavel po zvolení až příliš zostra?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jestli je běžné, aby zvolený prezident ještě před inaugurací vystupoval tak aktivně jako Petr Pavel.

Co jeho vyjádření a schůzky znamenají z pohledu toho, že ještě nezískal pravomoci hlavy státu.

Jakou strategii zřejmě Pavel svým povolebním vystupováním sleduje.

Na tento týden Petr Pavel avizoval dovolenou a „dobíjení baterek“. Od finále prezidentského souboje už ale stihl jednat s premiérem Petrem Fialou a předsedy obou komor parlamentu, s ministry zahraničí a vnitra, s policejním prezidentem a prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu nebo také s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS).

Nejde ale jen o samotná setkávání. Pavel například prohlásil, že právě šéfa BIS Michala Koudelku jmenuje do generálské funkce, což v minulosti odmítl dosluhující prezident Miloš Zeman. A kvůli dění v současné prezidentské kanceláři Pavel dokonce zmínil možnost podání trestního oznámení nebo také mluvil o obavě z možných odposlechů na Hradě. V zahraniční oblasti pak vyvolal rozruch třeba jeho telefonát s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, který tvrdě kritizovala čínská diplomacie.

„Je to akční nástup – ale především ve srovnání s tím, co jsme v Česku zažívali minulých deset let (kdy byl prezidentem Miloš Zeman),“ říká v rozhovoru pro podcast 5:59 politolog Jiří Pehe, který je také ředitelem New York University Prague. Podle něj se Pavel snaží ihned po volbách vyslat signál české veřejnosti, ale také směrem do zahraničí, že „nevpluje do starých poměrů“.

Celou úterní epizodu podcastu 5:59 si poslechněte v přehrávači:

Pavlův styl je svým způsobem „americký přístup“, myslí si Pehe. Třeba zmíněné telefonáty – kdy Pavel kromě prezidentky Tchaj-wanu hovořil také s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským – jsou v západních zemích běžnou věcí, kdy si zvolený prezident nebo premiér „kolíkuje pole“. Zároveň ale expert zdůrazňuje i to, že v případě rozhovoru s prezidentkou Cchaj to byla ona, kdo zvedl sluchátko jako první. A bylo by prý divné, „vlastně diplomatická urážka“, kdyby Pavel telefon nepřijal.

Měl by Pavel ubrat plyn?

Velká aktivita zvoleného prezidenta se ale může i vymstít. Třeba Pavlův výrok o odposleších, jejichž možnou přítomnost na Hradě chce nechat prověřit. Tento krok je sice podle Peheho z pohledu bezpečnosti v pořádku, není potřeba ho ale sdělovat. „Takové věci se mohou dělat za scénou,“ podotýká expert s tím, že důvod jít s věcí na veřejnost je až tehdy, pokud se něco skutečně najde.

„Rozčeřilo to (výrok o odposleších) politické vody. Ale také to byl odklon od obrazu Petra Pavla z volební kampaně. Najednou se pustil do akcí, které s obrazem kliďase nejsou úplně v souladu,“ říká Pehe. Podle něj teď rizika pro Pavla spočívají v tom, že ještě nemá vytvořený tým, který by mu radil právě v takových otázkách, jakou je třeba vnitřní bezpečnost Hradu, nebo jak tyto věci komunikovat.

Foto: Barbora Sochorová, Seznam Zprávy Politolog Jiří Pehe.

Pavel už ale v jedné oblasti „kolíkování“ politického prostoru zvládl – v zahraniční politice. Pomohla mu k tomu schůzka s nejvyššími ústavními činiteli, ale také rozhovory pro zahraniční média jako třeba BBC, ve kterých Pavel podpořil další dodávky zbraní Ukrajině a také jejich rozšíření. Ve vymezování domácího politického kolbiště by ale mohl postupovat více skrytě, než aby si obě strany vyměňovaly invektivy, myslí si Pehe.

„Možná by mohl (Pavel) trochu ubrat. Myslím si, že i po deseti letech prezidentství Miloše Zemana, které bylo svým způsobem skandální, by nebylo od věci, aby to převzetí funkce proběhlo civilizovaně, bez nějakých velkých hádek.“

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jestli se podle politologa Peheho měl Pavel setkávat s šéfem BIS, nebo na jak výrazné slovo na mezinárodní scéně může Česko pod příštím prezidentem pomýšlet. Poslechněte si v audiu v přední části článku.

Editor a koeditor: Barbora Sochorová, Matěj Válek Sound design: David Kaiser Hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: Český rozhlas Plus, ČT24, CNN Prima NEWS, ČTK LiveVideo, Bloomberg