Povolební hra v Polsku začíná. „Vítěz“ Tusk premiérem být nemusí

„Je to jejich třetí vítězství v řadě, což je samozřejmě ohromný úspěch. Jde ale o Pyrrhovo vítězství, protože aby znovu vládli, tak by museli mít nad 40 procent,“ říká Harzer.

Sečteno je 98,72 % okrsků. Vypadá to, že opozice bude mít v Sejmu minimálně 247 mandátů ze 460. PiS „utrpěl” vítězství se 195 mandáty. Pořád je to ale jeho třetí první místo v řadě a podpora více než 7,5 milionu voličů. V Senátu má opoziční pakt jistých minimálně 57 křesel ze 100 pic.twitter.com/LBt6xWajnl

Naopak opoziční formace – Občanská koalice, Třetí cesta a Nová levice, které skončily na druhém, třetím a čtvrtém místě – má podle neoficiálních výsledků jistou většinu. „Vypadá to, že se mobilizovali hlavně voliči opozice – západní regiony, velká města – a že naopak voliči Práva a spravedlnosti buď zůstali doma, anebo jich je míň (oproti minulým volbám),“ popisuje Harzer. A zároveň podotýká, že někteří lidé už také cítí únavu z dvou vládních mandátů PiS a že si nepřejí, aby jedna strana řídila Polsko dlouhých 12 let.

V politické hře se ale musí počítat s prezidentem Andrzejem Dudou, který má blízko k dosavadnímu kabinetu Práva a spravedlnosti. A pokud někoho z vítězné strany pověří sestavením vlády nové, povolební dění se může protáhnout. Rizika to však přináší i pro PiS – pokud by vládu nedokázala sestavit, z hlediska politické image by to pro ni podle Harzera bylo fiasko.