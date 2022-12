5:59: Sebevědomí má na rozdávání. Čím Watzke uhranul investory

Co může kauza znamenat pro budoucnost finančních startupů a inovací v Česku.

Každopádně podle Nováka jde v případě Watzkeho o člověka s velkým charismatem – a patrně také s velkým egem. „Zhruba před deseti lety, když ještě obchodoval s realitami, vydával časopis, který se jmenoval ‚Richard Watzke‘. Je také držitelem ochranné známky ‚Richard Watzke since 1971‘ (Richard Watzke od roku 1971, pozn. redakce), což je rok, kdy se narodil.“

Společnost Xixoio se snažila nalákat na v Česku dosud poměrně neznámou věc – investice do tzv. tokenů. Firmám pak nabízela jejich tokenizaci. „Jde o vytvoření jakési digitální burzy, kam si budou firmy chodit pro kapitál,“ vysvětluje reportér Novák. Podle něj je ale problematické, že v tuzemsku nad touto oblastí chybí jakýkoliv dohled regulátora.

Xixoio je navíc stále finanční startup. Ty sice podle Nováka „hodně věcí posouvají dopředu“ tím, že je dělají jinak než třeba banky, zároveň je ale riziko, že se projekt nepovede, je tu větší než u etablovaných firem. Novinář Novák by proto předpokládal, že Xixoio nebude hledat kapitál u běžných občanů, ale spíše u specializovaných fondů, které umějí pracovat s rizikem.

Pochybnosti podle reportéra budí i další okolnosti. „(Xixoio) tvrdí, že peníze investorů jsou v bezpečí díky uložení jejich tokenů na tzv. blockchain, což je jakási digitální účetní kniha. Je to ale blockchain, který si Xixoio naprogramovalo samo,“ upozorňuje Novák.

Což znamená, že pokud firma blockchain vypne, bude konec i s účetní knihou. Navíc obchodní podmínky společnosti Xixoio jsou prý nastavené tak, že je otázka, jestli by vůbec klienti mohli požadovat své peníze zpátky.

Právě obchodní podmínky byly jednou z indicií, které zkoumala i policie. „Detektivové přišli na to, že podmínky společnosti výrazně znevýhodňovaly nabyvatele tokenů,“ říká investigativní reportérka Seznam Zpráv Adéla Jelínková , která se dostala k policejním dokumentům. Ty ukazují také na přesvědčení vyšetřovatelů, že rostoucí hodnota tokenů, tak jak ji prezentovalo Xixoio, byla jen virtuální.

„Podle policistů bylo jediným cílem projektu (společnosti Xixoio) nalákat co nejvíce peněz od investorů. A ty peníze poté využít k vlastní spotřebě nebo udržet v chodu nějaké ‚letadlo‘ (nelegální pyramidové schéma, pozn. redakce). (…) Od roku 2019, co to policie dokázala zmapovat, Richard Watzke se svými spolupracovníky vylákal podle policie od investorů půl miliardy korun,“ přibližuje Jelínková.