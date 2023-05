Hlásila BIS korupci? Babiš tvrdí, že to jako premiér nevěděl, líčí Kroupa

Kauza možné korupce za přihlížení Bezpečnostní informační služby se přelije i do Sněmovny. Stálá poslanecká komise chce od ředitele BIS vysvětlit postup, kdy služba s velkým zpožděním upozornila policii na podezřelé praktiky na Ministerstvu zemědělství. Na prodlevu poukázal reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa. Co všechno zjistil?

Od roku 2020 podle úředního dokumentu, který mají Seznam Zprávy k dispozici, BIS přihlížela tomu, jak se několik lidí působících na ministerstvu schází, připravuje manipulace zakázek zejména v IT oblasti a domlouvá výši úplatků. Kontrarozvědka dokonce dopodrobna popsala, jak si mezi sebou aktéři předali peníze.

„Tajná služba to předala ve chvíli, kdy ministru Tomanovi už zbývalo maximálně 10 dní ve funkci. V době, kdy byl v demisi, se žádná zakázka už samozřejmě neohýbala, on už reálně jenom dokončoval technické věci,“ popisuje v podcastu 5:59 investigativní reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa .

Ani více než rok po zásahu ale nebyl nikdo obviněn. „Jsem přesvědčen o tom, že policie velmi pravděpodobně obviní dva nebo tři lidi na periferii kauzy. Ale ty velké ryby to nebudou,“ říká Kroupa s tím, že vychází také z informací od jednoho z úředníků obeznámených se stavem vyšetřování.

Ten zároveň uvedl, že právě odklad v předání případu způsobil, že se někteří ze skupiny nedostanou před soud. Reportér ale upozorňuje, že by se situace mohla změnit, pokud by někdo z podezřelých začal s policií spolupracovat.

31. března 2022: Zásah na Ministerstvu zemědělství, policie zadržela státního tajemníka Jana Sixtu a šéfa IT odboru Olega Blaška. Sixta měl v trezoru v kanceláři na 250 tisíc, u Blaška našli policisté v pouzdru na notebook 250 tisíc v pětitisícových bankovkách.

Podle Kroupy tak zůstává otázkou, proč kontrarozvědka nepřizvala policii ke spolupráci dřív. Sama Bezpečnostní informační služba to prý důvěryhodně nevysvětlila. Svůj postup přitom zanedlouho bude muset hájit před poslanci. „Jsou to závažná podezření. Příští týden máme zasedání a určitě budeme chtít po panu řediteli vysvětlení,“ řekl předseda komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Jasné ale není ani to, jakým „adresátům“ služba informace předávala. Expremiér Babiš podle Kroupy dvakrát odmítl, že by takovou informaci během svého působení v čele vlády od BIS dostal. „Zdá se mi nepravděpodobné, že by o tom premiérovi Bezpečnostní informační služba služba nic neřekla. Důkaz ale nemám,“ podotýká reportér.