Rezignace místo odpovědi. Jak Janek Kroupa konfrontoval exšéfa rozvědky

Muž, který i přes krátkost svého působení v ÚZSI rozbouřil vody tuzemské politiky, rezignoval jen den poté, co se ho Seznam Zprávy na svá zjištění zeptaly. Novinář soudí, že i když to není jisté, mohlo jít o pověstnou poslední kapku: „Petr Mlejnek musel pochopit, že tohle už se asi těžko vysvětlí.“

Odpověď může být z pohledu reportéra Seznam Zpráv vlastně banální. „Prostě proto, že chtěli a mysleli si, že je dobrý – protože to, co se Petru Mlejnkovi nedá upřít, je komunikační šarm. On dokázal i v byznysu prodávat svoji firmu a dokázal prodávat sám sebe. A pro mě zatím v tuto chvíli nejjednodušší vysvětlení je, že se dokázal bezvadně, jak bych to řekl, prolhat až do šéfa civilní rozvědky.“