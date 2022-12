Rusko vytvoří stínovou flotilu, upozorňuje expert

Po mírném poklesu tento týden znovu začaly růst ceny ropy. Je za tím hned několik faktorů: zavedení embarga na dovoz ruské ropy do Evropské unie, zavedení cenového stropu na ruskou ropu a ponechání současné úrovně těžby zeměmi ropného kartelu OPEC. Co se bude dít dál? Jaký efekt opatření přinesou?

Oba kroky mají za cíl jediné: snížit výdělky Ruska, které mu z ropy plynou. Ty totiž podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Michala Čepelky tvoří až 30 procent ruského hrubého domácího produktu. „Balík sankcí by mohl zasáhnout poměrně citelně ruský státní rozpočet,“ vysvětluje Čepelka.

Nespokojený s novými opatřeními je ale třeba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého sankce Rusko vážně nezasáhnou. Přál by si, aby strop – v současnosti 60 dolarů za barel – byl výrazně nižší.

Podle Čepelky ale sankce mají jen omezený dopad na změny ve směřování zahraniční politiky Ruska. To i země, které je zavádějí, přiznávají. Časem by ale v Rusku k přehodnocování prý dojít mohlo. „Je stále vysoce pravděpodobné, že ruský stát kalkuluje s tím, kolik ho ta válka stojí a jaké dopady má,“ říká.

Společnosti, které překročí nově vymezená pravidla, nebudou moct v zapojených zemích 90 dní obchodovat. Cenový strop se ale může v budoucnu měnit, a to pokud nebude mít dostatečný vliv na ruský rozpočet nebo by sankce příliš poškodily světový trh. Tato hrozba by podle Čepelky mohla pomoct donutit Rusko k „protiopatřením, nebo ústupkům“.