Průzkumy míchají boj o prezidenta. Expertka vysvětluje, v čem mají rezervy

Aktuální průzkum agentury Median přeskládal čelo pole uchazečů o prezidentský úřad. Vůbec poprvé se na vedoucí příčku dostala ekonomka Danuše Nerudová. Jak to vše může zamíchat strategií největších favoritů přesně měsíc před prvním kolem voleb? A nakolik spolehlivě vůbec průzkumy ukazují jejich šance?

A proč expremiér Andrej Babiš podle politoložky odmítá chodit do předvolebních debat spolu s ostatními kandidáty?

Jakou váhu by voliči měli přikládat předvolebním průzkumům?

Politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého ale upozorňuje, že podobné průzkumy vždy zachycují aktuální voličskou náladu. Nově uveřejněná data tedy vypovídají o tom, jak by lidé volili v listopadu. Spolehlivější je podle ní sledovat trendy, které se vyvíjejí dlouhodobě.

„O dvou postupujících finálních kandidátech do druhého kola se bude rozhodovat mezi Danuší Nerudovou, Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. To už je zjevné. Všichni ostatní už nemají šanci do toho čela promluvit,“ popisuje.