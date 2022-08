Na dno je přivedly různé cesty, říká reportér o natáčení se samoživitelkami

Zvyšování záloh na energie a růst cen základních potravin. To jsou hlavní faktory zhoršující se situace českých domácností. Nejvíce pak nárůst životních nákladů dopadá na samoživitelky a samoživitele. Na těžké situace některých z nich se zaměřil reportér Seznam Zpráv. Jak dokáže nízkopříjmová domácnost vyjít se 40 korunami na osobu na den?

„Jsou momentálně jednou z nejpostiženějších skupin, kterým v současné drahotě hrozí pád do chudoby,“ říká reportér Seznam Zpráv Jan Novák, který jejich osudy popsal.

Česko se pomalu potápí v rostoucí vlně zdražování. Z výzkumu společnosti PAQ Research pro Český rozhlas vyplývá, že až třetina tuzemských domácností nezvládá šetřit. Ještě před rokem to přitom byla pětina.

Nedostatek peněz pak nejvíce pociťují ti, kterým už před krizí peníze chyběly. Podle průzkumu například více než polovině samoživitelek hrozí pád do chudoby. Na podzim minulého roku se totiž jejich měsíční úspory ztenčily z 3 200 Kč na 660 Kč.

„A pak si mohly ve výprodeji koupit koloběžky. A pro ty děti to bylo prý poprvé, co šly do obchodu a mohly si vybrat novou věc,“ dodává.