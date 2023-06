Prezident Pavel to s transparentností přehnal, říká novinář k výběru soudců

První nominace ústavních soudců prezidenta Petra Pavla nakonec prošly. Schválení všech tří jmen ale předcházely průtahy a nejistota. Pavel původně chtěl, aby se horní komora Parlamentu vyjádřila do 10. května, to se ale nepovedlo. Nakonec senátoři rozhodovali až ve středu.

Už v předvolební kampani Pavel sliboval takový systém výběru kandidátů do důležitých funkcí, do kterého lépe uvidí veřejnost. A podle reportéra tomu hledání nových ústavních soudců zatím odpovídá.

„Pojal to transparentně. Ale podle mnohých – a já si to myslím možná trochu taky – až příliš transparentně,“ vysvětluje Blažek s tím, že by stačilo, kdyby hlava státu jen zveřejnila tři jména a odpadlo by „poloveřejné“ vybírání.