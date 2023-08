Stuchlíková: Jediné východisko pro vládu? Vyřešit Blažka tzv. na Fremra

„Jiný ministr by se za takové množství potíží už balil,“ říká k Blažkově působení ve vládě politická reportérka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková . V rozhovoru pro podcast 5:59 připomíná podezření, že šéf resortu spravedlnosti zasahuje do práce policie při šetření tzv. brněnské bytové kauzy. Blažek však v této věci jakékoliv pochybnosti odmítá a postavili se za něj i spolustraníci z ODS v čele s premiérem.

Podle Stuchlíkové je patrné, že ministr Blažek má ve vládě dlouhodobě mimořádně silnou pozici. Koneckonců byl to on, kdo Petra Fialu přivedl do ODS a zařídil, aby se stal předsedou - a tím pádem později i premiérem, podotýká reportérka. Navíc dokud na Hradě seděl Miloš Zeman, skutečně podle ní Blažkovi patřila role „spojky“ mezi vládou a prezidentským úřadem. A to i v době, kdy pětikoaliční kabinet teprve vznikal.