Ředitel IKEM skončil kvůli kontroverznímu byznysu

Do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nastoupil v roce 2010 jako ekonomický ředitel. Předtím pracoval například jako obchodní ředitel společnosti Setuza, kterou v roce 2005 na chvíli ovládl odsouzený podnikatel Tomáš Pitr. Stiborek odmítá, že by s Pitrem přicházel do kontaktu: „Od mého odchodu z těchto společností jsem se s panem Pitrem již nesetkal, neviděl jsem se s ním a ani nejsme v kontaktu. Navíc mám platný doklad o bezpečnostní způsobilosti od Národního bezpečnostního úřadu.“